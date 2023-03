Polanski traut ihm mehr zu So entwickelt sich „Kopfmensch“ Schroers in Borussias U23

Seit seinem Debüt in der U23 kommt Schroers auf 85 Spiele, in denen er elf Mal traf – in dieser Saison hat er indes noch kein Tor erzielt. „In der Hinrunde war es schwierig, weil er fast nur Kurzeinsätze bekommen hat. Jetzt hat er sich deutlich bessere Momente erarbeitet und man sieht in den letzten Spielen, wie wichtig er ist. Man kann ihn immer an Toren messen, aber man kann auch sagen, dass er viel bewirkt hat – deswegen ist er sicherlich nicht nur an Toren zu messen“, betont Polanski.