Zwei Titel mit Borussia Meister und WM-Fahrer Peter Dietrich wird 80

Mönchengladbach · Vier Jahre spielte er für Borussia Mönchengladbach, zweimal wurde er mit dem Klub Deutscher Meister: Am Mittwoch feiert Peter Dietrich seinen 80. Geburtstag. Was den Mittelfeldspieler so wertvoll machte für das Team von Trainer Hennes Weisweiler – und wohin ihn die Erfolge mit Gladbach führten.

06.03.2024 , 10:50 Uhr

Meister mit Borussia: Peter Dietrich (oben, Vierter v. r.). Foto: Walter Strucken