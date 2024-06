EM-Coup mit Österreich Wöbers letztes Spiel als Borusse – und ein wichtiges Signal von Trainer Rangnick

Am Ende konnte aber auch Wöber jubeln, sein Teamkollege Marcel Sabitzer schoss wenige Minuten nach dem Ausgleich den 3:2-Siegtreffer – womit Österreich erstmals seit der Weltmeisterschaft 1978 wieder die Gruppenphase eines großen Turniers als Erster beendete: Ein beachtlicher Erfolg angesichts der schweren Gegner Frankreich und Niederlande. Somit trifft Österreich im Achtelfinale am kommenden Dienstag auf den Zweiten der Gruppe F, der am Mittwochabend zwischen Tschechien, der Türkei und Georgien ermittelt wird.