Hoffnungsträger des 1. FC Köln So viel Mönchengladbach steckt in Max Finkgräfes Vita

Wiedenbrück statt Borussia Mönchengladbach hieß es also – dabei hat der Rheinische Rivale der Kölner in Finkgräfes Biografie gleich eine doppelte Bedeutung. Am 27. März 2004 wurde er in Mönchengladbach geboren, wo genau, ist nicht bekannt. Doch es gibt am Niederrhein überaus viele Menschen, deren Eltern einst Maria von den Aposteln in Neuwerk oder das Elisabeth-Krankenhaus in Rheydt als Entbindungsort auswählten, sodass im Ausweis ihrer Kinder zwar Mönchengladbach steht, sie aber keine Mönchengladbacher sind.