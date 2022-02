Dieter Hecking

Er war bereits Spieler und Trainer bei Borussia, musste nach der Saison 2018/19 für Marco Rose weichen. Derzeit ist Hecking Sportvorstand beim 1. FC Nürnberg. In dieser Rolle wäre er auch in Gladbach vorstellbar. Hecking indes hat klargestellt, dass er seinen bis 2023 laufenden Vertrag in Nürnberg erfüllen will.