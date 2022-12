Ex-Klub ein Thema auf Antritts-PK Eberl würde für RB Leipzig auch in Gladbach wildern

Sein Ex-Klub war dennoch mehrmals ein Thema. So kündigte der Manager an, dass er sich kein Verbot auferlegt habe, Spieler aus Gladbach zu holen. „Ich habe lange dort gearbeitet und Transfers getätigt, ich werde hier in Leipzig auch die bestmöglichen Transfers für diesen Klub tätigen“, betonte Eberl. Bedarf könnte es bald geben. Und als Eberl darüber sprach, ähnelten seine Ausführungen dann doch seiner Zeit in Gladbach, obwohl er zuvor die „anderen Größenordnungen“ in Leipzig hervorgehoben hatte. Christopher Nkunku, der Führende der Torschützenliste, soll vor einem Wechsel zum FC Chelsea stehen. Konrad Laimer hat seinen auslaufenden Vertrag noch nicht verlängert, der FC Bayern ist dran. „Ich strebe die größtmöglichen Erfolge an, deshalb bin ich Sportler“, sagte Eberl, wollte es aber bewusst nicht als Kampfansage an den Rekordmeister verstanden wissen, gegen den RB am 20. Januar ins Jahr startet.