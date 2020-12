„Würde sich nahtlos einfügen“ : Eberl wünscht sich den FC Liverpool für Borussia

Mönchengladbach Zwischen den Bundesligaspielen gegen Hertha BSC und Eintracht Frankfurt wird das Achtelfinale der Champions League ausgelost. Für Borussia Mönchengladbach wird es, unabhängig vom Gegner, ein echtes Highlight.

Als einzige Mannschaft aus Lostopf vier hat es Borussia Mönchengladbach ins Achtelfinale der Champions League geschafft. Bei der Auslosung am Montag liegt der Zettel mit der buchstabenmäßig längsten Aufschrift nun in Topf zwei, aber es ist, weil es nur noch zwei gibt, immer noch der schwächste. Entsprechend prominent lesen sich die fünf möglichen Gegner, mit denen es Borussia im Februar und im März in der K.o.-Runde zu tun bekommen könnte: Juventus Turin, Paris Saint-Germain, FC Liverpool, FC Chelsea, Manchester City.