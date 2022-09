Vertrag aufgelöst : Borussia und RB einigen sich - Eberl wechselt nach Leipzig

Mönchengladbach Borussia und RB Leipzig haben am Montag final verhandelt wegen eines Transfers von Max Eberl zu den Sachsen. Am Nachmittag verkündeten die Gladbacher: Eberls noch bis 2026 laufender Vertrag wurde aufgelöst. Kurz darauf die Meldung aus Leipzig: Der 48-Jährige wird neuer Geschäftsführer Sport.

Der so genannte „Deadline Day“ war am 1. September. Da endete die Periode für Spielertransfers in der Bundesliga. Für Borussia und RB Leipzig, die am Samstag noch sportliche Konkurrenten waren im Borussia-Park, gab es am Montag aber einen weiteren, speziellen „Deadline Day“. Es ging um den Wechsel des Ex-Managers Max Eberl vom Niederrhein nach Sachsen. Jenseits aller emotionalen Umstände der Geschichte begaben sich beide Seiten in zielführende Verhandlungen. Eine Einigung verkündete Borussia am Nachmittag.