Borussias Transfer-Theater : Eberl weckt die Begehrlichkeiten selbst

Analyse Mönchengladbach Borussias Manager klagt, dass zu viel über den künftigen Aderlass des Teams spekuliert wird. Dabei ist er in Teilen selbst schuld, weil er in den vergangenen Jahren zu gut eingekauft hat.

Womit Borussia 2021 planen kann: 24,7 Millionen Euro wird sie in der nächsten Saison erhalten aus dem TV-Topf der Deutschen Fußball-Liga. Das ist der Anteil, der den Bundesligisten künftig fix zugesichert ist nach dem neuen Haupt-Prinzip des Verteilerschlüssels namens „Gleichverteilung“, der gut die Hälfte der Erlöse betrifft. Hinzu kommen Gelder aus den Säulen „Leistung“, die auf rund 40 Prozent des Gesamterlöses berechnet wird, „Nachwuchs“ und „Interesse“ (je drei Prozent).

Für Borussia ist die neue Variante, die mehr als zuvor den „Kleinen“ entgegenkommt, zugleich aber den „Großen“ nicht schadet, in Ordnung. Der Klub ist erfolgreich, hat durchaus Output im Nachwuchsbereich und gehört zu den beliebtesten und wertvollsten Marken des deutschen Fußballs.

Was aber auch dazu führt, dass sich Sportdirektor Max Eberl derzeit ärgert wegen der vielen Gerüchte um mögliche Abgänge im Sommer 2021. Gefühlt alle Topspieler könnten Gladbach dann abhandenkommen, das jedenfalls suggeriert der Blick auf die gängigen Transferspekulationen. Denis Zakaria , Marcus Thuram, Alassane Plea , Matthias Ginter und Nico Elvedi werden fröhlich gehandelt bei diversen Topvereinen. Würden tatsächlich alle gehen, würde Borussia deutlich über 200 Millionen Euro einnehmen.

Der Manager, der Kummer gewohnt ist auf dem Markt der Spekulationen, ist genervt, gibt sich aber gelassen. „Ich habe keine schlaflosen Nächte. Wir haben einen herausragenden Kader, einen Top-Trainer, sind ein guter Verein und wir schauen, was dann im Sommer 2021 passiert“, sagte er zuletzt. Womit einige Argumente aufgezählt wären, die erst mal für Gladbach sprechen.

Was Rose in der Liga ärgert, wäre bei Real hilfreich

Hinzu kommt das Thema Champions League, das die Borussen in dieser Saison besetzen, sportlich und wirtschaftlich als Anreiz. Sollte die Königsklasse auch in der Saison 2021/22 erreicht werden, wäre das erneut ein Faktor bei der Kaderplanung. Weil erstens Geld reinkommen würde und weil zweitens Argumente da wären für die Spieler: In Gladbach kann man sich nicht nur entwickeln, sondern auch auf höchstem Niveau spielen.