Borussias Trainersuche geht weiter : Was es mit Max Eberls Treffen mit Xabi Alonso auf sich hatte

Mönchengladbach Borussias Manager Max Eberl bleibt dabei: Konkrete Aussagen zur Trainersuche gibt es nicht. Dafür bestätigte er, „spannende Gespräche“ mit Xabi Alonso geführt zu haben. Derweil äußerte sich Frankfurts Adi Hütter uneindeutig eindeutig zu dem Gerücht, er sei Kandidat in Gladbach.

„Wir haben uns kennengelernt und es war einfach ein Fußballaustausch. Ich konnte ihm nicht so viel bieten wie er mir, aber es war trotzdem super interessant und super spannend“, sagte Eberl. Kurz nachdem das Gerücht, Alonso würde Trainer in Gladbach, aufkam, verlängerte der 39-Jährige im Baskenland. Auf dem Zettel Eberls steht Alsonso indes. So wie einst der Schweizer Lucien Favre, mit dem sich Eberl ebenfalls lange vor dessen Engagement in Gladbach austauschte, um ihn dann im Februar 2011 zu verpflichten. Eberl ist ein Mann der Wiedervorlage.

Hütter hat sich derweil in Frankfurt zum Thema geäußert – so uneindeutig eindeutig, wie es in der Branche in solchen Fällen üblich ist: „Ich kann bestätigen, dass ich dazu stehe, was ich mal gesagt habe“, sagte der Österreicher. Er spielte damit auf seine Aussagen in der Talk-Sendung „Sky 90 - Die Fußballdebatte“ Ende Februar an.