2:0 wie einst mit Gladbach : Max Eberl sieht Leipzig-Sieg in Glasgow

Glasgow Eine offizielle Dienstreise war es noch nicht. Doch Max Eberls Besuch des Champions-League-Spiels von RB Leipzig bei Celtic Glasgow markiert den Beginn eines neuen Kapitels. Auch privat soll es eine Veränderung beim Ex-Gladbach-Manager geben.

Vor fast genau sechs Jahren hatte Max Eberl ebenfalls im Celtic Park in Glasgow gesessen, damals auf der Bank von Borussia Mönchengladbach . 2:0 gewann die Mannschaft des damaligen Gladbach-Trainers André Schubert durch Tore von Lars Stindl und André Hahn in der Champions League , der erste Auswärtssieg der Vereinsgeschichte in der Königsklasse und ein echtes Highlight.

Bereits am Dienstagnachmittag waren bei Twitter Fotos von Eberl aufgetaucht, vertieft in ein Gespräch mit einem britischen RB-Leipzig-Fan während einer Zigarettenpause vor dem Teamhotel in der Glasgower Innenstadt. Später verfolgte er dann neben Mintzlaff, wie Leipzig sich gute Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale bewahrte.

Im Sommer 2021 hatte Eberl die Schweizerin als Assistentin des Teammanagers bei Borussia eingestellt, im Herbst wurde ihre Beziehung öffentlich, was intern im Klub für einige Unruhe gesorgt haben soll. Am Jahresende kündigte Schaller, begleitete Schaller Eberl aber am 28. Januar 2022 zu seiner letzten Pressekonferenz als Gladbach-Manager, auf der er seinen Rückzug erklärte. In Kürze beginnt für Eberl also ein komplett neues Kapitel in Leipzig. Ein wenig herangetastet hatte er sich bereits in der vergangenen Woche, als er an der „Leadership-Reise“ des DFB in die USA teilnahm.