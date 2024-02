Von Reus bis de Jong Eberls stärkste und schwächste Transfers

Dante

Eberl saß an Heiligabend 2008 in der Kirche, als das erlösende Fax von Standard Lüttich einlief. Für 2,5 Millionen kam der Brasilianer zur Borussia, für Eberl war „Weihnachten gerettet“. Dante wurde auch wegen seiner Haarpracht zur Kultfigur. Vor allem aber war er der Fels in der Brandung, als die Borussia 2011 in Abstiegsnot geriet. Ein Jahr später holten ihn die Bayern.