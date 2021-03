Borussias Manager im „Sportstudio“ : So weit ist Eberl mit der Suche nach einem Rose-Nachfolger

Mainz Natürlich hat Manager Max Eberl im „Sportstudio“ nicht verkündet, wer neuer Trainer bei Borussia wird. Aber er hat ausgiebig über den Stand der Suche gesprochen. Und es ging um die Frage, ob der Verein unter allen Umständen mit Marco Rose die Saison beenden wird.

Zwei Fragen gibt es, die Borussias Umfeld und damit vor allem ihre Fans momentan brennend interessieren: Was muss angesichts des sportlichen Absturzes passieren, damit der Verein doch die Reißleine zieht und die Saison nicht mit Marco Rose beendet? Und wer wird spätestens im Sommer sein Nachfolger? Klare Antworten waren am ganz späten Samstagabend nicht zu erwarten, als Manager Max Eberl im „Sportstudio“ im ZDF zu Gast war. Aber ein paar Hinweise und Zwischenstände ließ der 47-Jährige dann doch da, bevor er sich – noch vor dem Torwandschießen – wieder auf den Weg nach Hause machte.

„Die letzten drei Wochen war ich intensiv unterwegs und habe viele gute Gespräche geführt“, sagte Eberl. „Wir sind auf einem guten Weg. Wir hatten eine Kandidatenauswahl, mit der wir uns beschäftigt haben. Für uns geht der Fokus langsam auf die Zielgerade.“ Übersetzen lässt sich das vermutlich so: Borussia ist schon relativ weit, aber eben noch etwas davon entfernt, Vollzug vermelden zu können. Was Eberl angesichts der Bewegung auf dem Markt, insbesondere nach Joachim Löws Abschieds-Ankündigung als Bundestrainer, beruhigt: „Ich habe einen klaren Zeitvorteil, weil ich aktuell schon suche.“

Jesse Marsch, Florian Kohfeldt, Ralf Rangnick, Gerardo Seoane, Oliver Glasner – das waren Namen, um die es im „Sportstudio“ ging. Eberl ließ nahezu keine Luft an das Thema. „Ich habe auf der PK damals relativ klar geäußert, dass ich mich zu keinem Namen, zu keiner Spekulation äußern werde. Ich will in Ruhe meinen Job im Hintergrund machen, bis jetzt hat das sehr gut funktioniert“, sagte er.

Nur einmal ließ sich Eberl einen Satz zu einem konkreten Trainer entlocken. „Wir haben bis jetzt keinen Kontakt gehabt“, sagte er über Oliver Glasner vom VfL Wolfsburg. Auf die Nachfrage, ob er vielleicht noch Kontakt haben werde, antwortete Eberl mit dem gleichen Wortlaut. Glasner soll eine Ausstiegsklausel besitzen, so wie Rose, der deshalb für fünf Millionen Euro zu Borussia Dortmund wechseln kann. „Ich kann es heute nicht pauschal ausschließen“, antwortete Eberl auf die Frage, ob er solch eine Konstellation noch einmal eingehen würde.

Einen ratloseren Eindruck als bei der Trainersuche machte der Sportdirektor indes, als es um Borussias sportliche Krise ging. „Nein, es gibt nicht die eine Erklärung“, sagte Eberl angesichts von sechs Niederlagen in Folge, seit Rose bekanntgegeben hat, dass er im Sommer zu Borussia Dortmund wechselt. Es war der Punkt, an dem ein wenig Gemütlichkeit aus dem Gespräch wich, Moderator Jochen Breyer ließ nicht locker.

„Wir haben alle mitbekommen, was nach der Verkündung passiert ist. Sehr schnell ist ein Trainer, der bei unserem Verein geliebt wurde, ein Objekt der Wut geworden, ein Feindbild. Die Stimmung ist relativ schnell umgeschlagen“, sagte Eberl, was er aber nicht so verstanden wissen wollte, als mache er die Fans verantwortlich für die Misere, die, wie Breyer feststellte, aktuell schließlich gar nicht in den Stadien seien. „Ich kann die Fans und ihre Enttäuschung verstehen, weil Marco in seiner Antrittsrede auch viel von einem gemeinsamen Weg und einer Entwicklung gesprochen hat“, sagte Eberl, der unter der Woche einen offenen Brief verfasst hatte.

Auch das 1:3 gegen den FC Augsburg und der Abstand von fünf Punkten auf Platz sieben, den allerletzten Strohhalm im Kampf um den Europapokal, veranlassen Gladbachs Manager nicht zu einem Umdenken, Rose doch freizustellen und die Saison mit einem anderen Trainer zu beenden. „Ergebnisse sind das eine. Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, sind das andere. Das habe ich als Sportdirektor zu bewerten: Wie geht die Mannschaft mit dem Trainer um? Wie geht der Trainer mit der Mannschaft um?“, sagte Eberl. „Wir haben am Freitag ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Von zehn Spielen gewinnst du wahrscheinlich acht oder neun. Das passt genau rein. Wir erleben gerade die böse Seite des Fußballs mit vielen Mechanismen, die eintreten, wenn du nicht erfolgreich bist.“

Er registriere die Emotionen, sagte Eberl, „ich bin ja nicht dumm.“ Er sehe aber auch, was Rose mit der Mannschaft leiste. Vor einigen Wochen nach den Siegen gegen Bayern München und Borussia Dortmund sei alles noch „fantastisch“ gewesen: „Dieser Trainer ist nicht schlechter geworden. Ich bin der Überzeugung, dass wir den Turnaround schaffen können. Deshalb handele ich so.“ Die Tür, sich bei anhaltenden Misserfolgen doch vorzeitig von Rose zu trennen, machte Eberl zwar nicht auf, aber verriegelte sie auch nicht komplett. „Ich wüsste heute nicht, was dazu führen würde, dass er nicht bis zum 30.6. bei uns Trainer ist“, sagte er auf die Frage, ob er auf jeden Fall bis zum Ende an Rose festhalten werde. „Es kommt immer darauf an, wie das Zusammenspiel funktioniert. Stand heute gibt es für mich keinen Grund, es nicht zu tun.“