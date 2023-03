Kritik am Ex-Manager Gladbach-Fans mit Plakat-Botschaften an Max Eberl

Hinzu kamen die erwarteten Botschaften an Eberl, wo die „Gürtellinie“ beginnt, ist dabei sicherlich eine dehnbare Definition. In ihrer Protest-Ankündigung hatten die Gladbacher Ultras Eberl als „Charakterschwein“ bezeichnet und Bezug auf seine Erkrankung genommen, die Eberl im Januar 2022 als Grund genannt hatte, sich vom Job in Gladbach zurückzuziehen. Das wurde auf verschiedenen Plakaten während des Spiels thematisiert, unter anderem war Eberl mit einer Oscar-Trophäe zu sehen.