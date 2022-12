Erste Pressekonferenz bei RB Was Max Eberl über seine Auszeit, den Unmut nach seinem Wechsel und den Start in Leipzig sagt

... die Zusammenarbeit mit Marco Rose: „Was er beschrieben hat, kann ich genauso wiedergeben. Mir haben ein extrem gutes menschliches Verhältnis, ich schätze ihn über die Maße. Ich habe sehr darum gekämpft, ihn nach Gladbach zu holen. Marco hat sich dann entschieden, einen weiteren Schritt zu gehen, was suggerierte, dass es einen Bruch zwischen uns gegeben hätte. Das Gegenteil war der Fall. Wir haben extrem intensive, emotionale und fightende Gespräch gehabt. Er hat sich anders entschieden, was für mich in Ordnung war, weil er getan hat, was in seinem Vertrag stand. Natürlich war ich traurig, weil ich ihn gerne länger bei uns behalten hätte. Es ist sogar intensiver geworden, weil wir uns ein paar Einschlägen von außen erwehren mussten. Leider haben wir es nicht geschafft, Europa zu erreichen. Während er in Dortmund und ich krank zu Hause war, hat es sich sehr intensiviert. Es ist immer schade, wenn Trainer entlassen werden. Das ist ein Part meines Jobs, der nicht so viel Spaß macht. Domenico Tedesco wurde hier entlassen und man hat Marco installiert. Darüber habe ich mich sehr gefreut, weil ich natürlich meine Tendenzen im Kopf hatte, was ich machen will. Es macht es ein Stück weit leichter, dass ich einen Trainer habe, den ich schon sehr gut kenne. Wir brauchen keine große Eingewöhnungszeit.“