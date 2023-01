Chronologie eines Abschieds Von Gladbach nach Leipzig - So ging die Ära Max Eberl zu Ende

13. Mai 2022 „Es tut mir leid, dass ich im Januar diese radikale Entscheidung treffen musste“, schreibt Eberl am Tag vor dem Saisonfinale (und der Trennung von Trainer Hütter) in einem offenen Brief. Am Abend zuvor hat er ihn per E-Mail an den FPMG Supporters Club geschickt, der so irritiert war, dass er erst einmal die Echtheit verifizieren musste. „Ich weiß auch, es ranken sich sehr viele Gerüchte und Geschichten um meinen Abgang“, erklärt Eberl, er habe einfach nicht mehr gekonnt. „Ich hoffe, ihr kennt mich und könnt all das Gerede richtig einordnen.“