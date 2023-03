„Absolut fehl am Platze“ Gladbach reagiert auf Eberls Kritik an den Fans

Die Fans haben das zuletzt übernommen, früher in einem Offenen Brief des FPMG Supporters Club an Eberl, dann mit – deutlich deftigeren – Plakat-Botschaften im Hinspiel und nun mit den schriftlichen und verbalen Einlassungen in Leipzig. „Vielleicht sitzt da etwas ganz tief drin, weil er nicht mehr den Weg zurück nach Gladbach gefunden hat“, spekulierte der frühere Borusse Stefan Effenberg im „Doppelpass“. Er erinnerte sich an die Schmähungen, die Lothar Matthäus und ihn trafen wegen ihrer Wechsel von Gladbach zum FC Bayern.