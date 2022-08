„Gespräche waren nicht zielführend“ : Borussia hat Leipzig-Angebot für Eberl abgelehnt

Update Mönchengladbach Max Eberl soll ab dem 1. Dezember für RB Leipzig arbeiten. Doch bevor der Wechsel über die Bühne gehen kann, muss Leipzig mit Borussia Mönchengladbach verhandeln. Gespräche hat es mittlerweile gegeben, doch zu einer Einigung beider Klubs ist es dabei nicht gekommen.

Zu diesen Details könnten unter anderem die Konditionen zählen, die Borussia Mönchengladbach aufruft, um einen Wechsel Eberls nach Leipzig abzusegnen. Denn Eberl besitzt am Niederrhein nach wie vor einen gültigen Vertrag, der bis 2026 läuft und aktuell ruht nach Eberls Rückzug Ende Januar. Borussia würde damit eine Ablösesumme zustehen, im Raum stehen rund zehn Millionen Euro. Geld, das der Klub, der sich in dieser Transferperiode noch verstärken will und sich um Vertragsverlängerungen mit den beiden Leistungsträgern Yann Sommer und Marcus Thuram bemüht, gut gebrauchen könnte.

Bei Borussia war Eberl seit dem 19. Oktober 2008 als Sportdirektor tätig, erst im Dezember 2020 hatte der 48-Jährige seinen Vertrag langfristig verlängert – eine Entscheidung, von dem Gladbach nun profitieren könnte. Eberl selbst hält sich seit Januar in der Öffentlichkeit überwiegend zurück. Im Mai hatte er sich in einem offenen Brief noch einmal an die Gladbach-Fans gewandt und um Verständnis für seine Entscheidung geworben.