Streit um Gladbach-Fragen Auftritt von Max Eberl im ZDF-Sportstudio abgesagt

Ihm wurde anschließend in den Mund gelegt, alle Gladbach-Fans gemeint haben, die Aufregung war groß. Im „Doppelpass“ bei „Sport1“ erklärte Eberl am Sonntagvormittag, er habe „nur einen kleinen Kreis“ adressiert. Sein Ex-Verein, für den er von 1999 an 23 Jahre arbeitete, reagierte auf die Aussagen. „Fußballfans sind emotional und verletzte Gefühle führen zu Äußerungen, die auch mal etwas derber ausfallen. Wir haben im Vorfeld des Spiels dazu aufgefordert, die Wortwahl zu mäßigen, und das ist unserer Meinung nach auch gehört worden. Gladbach-Fans zu verunglimpfen, wird dieser riesigen, gewachsenen Anhängerschaft nicht gerecht, das ist nicht in Ordnung und absolut fehl am Platze“, sagte Borussias Geschäftsführer Stephan Schippers auf Nachfrage unserer Redaktion.