Abwehrchef bis 2022 unter Vertrag : Welche Rolle der neue Gladbach-Trainer für Ginter spielt

Düsseldorf Seine Trainer im Verein und im Nationalteam haben bereits über ihre Zukunft entschieden. Bald muss sich auch Matthias Ginter finale Gedanken machen, ob er bei Borussia Mönchengladbach bleiben will. In einem Interview gibt er nun ein Update.

„Die letzten Wochen in Gladbach vor dem Schalke-Spiel waren nicht so wirklich ruhig. Da gab es viele Geschichten. Es ist schon eine besondere Situation, auch für Gladbach, weil man sich auf den Trainer sehr, sehr eingelassen hat“, sagte Ginter im Interview mit „GladbachLive“. Das 3:0 gegen Schalke habe gutgetan, nun sei zumindest für die Länderspielpause etwas Ruhe eingekehrt.

Während seine Trainer im Verein und im Nationalteam bereits wichtige Zukunftsentscheidungen getroffen haben, steht dies bei Ginter noch bevor. Seit vier Jahren ist er in Gladbach, bis 2022 ist er noch gebunden – und Manager Max Eberl hat keinen Hehl daraus gemacht, dass er nicht mit Topspielern in die neue Saison gehen will, deren Vertrag ausläuft.