Borussias Nationalspieler : Matthias Ginter soll Wechsel zu den Bayern favorisieren

Mönchengladbach Borussias Nationalspieler Matthias Ginter wird im Sommer gehen, die Frage ist wohin. Laut der "Gazzetta dello Sport" wird er nicht zu Inter Mailand wechseln, sondern zum deutschen Meister FC Bayern München.

Das zumindest meldet die „Gazzetta dello Sport“ in Italien. Das Blatt berichtete am Dienstag, die Verhandlungen Ginters mit Inter seinen abgebrochen worden, der Verteidiger bevorzuge einen Wechsel nach München . „Die Bayern sind der Grund“, schreibt die „Gazzetta“.

Dort war zuletzt auch ein Ex-Borusse Thema: Andreas Christensen , der von 2015 bis 2017 vom FC Chelsea an die Gladbacher ausgeliehen und somit quasi Ginters Vorgänger war in der Abwehrkette. Der Däne wird indes auch mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht.

Christensens Vertrag bei Chelsea läuft wie Ginters in Gladbach am Saisonende aus, beide sind ablösefrei zu haben. Fraglich ist indes, ob Christensen die Bayern dem FC Barcelona vorziehen würde. Dass Ginter nicht unbedingt ins Ausland wechseln will, hat er selbst gesagt. Für ihn wird vor allem wichtig sein, zu spielen. In Gladbach war er über fünf Jahre gesetzt, er verpasste nur wenige Spiele. Ginter wird diesen Faktor abwägen: Wo ist die Chance am größten, Basisspieler zu werden? In der derzeitigen Bayern-Konstellation mit Dayot Upamecano, Lucas Hernández und Tanguy Nianzou wären Ginters Chancen zu spielen wohl gut.