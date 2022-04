Vernichtendes Urteil : Ginter erhält von Borussias Fans im Derby die schlechteste Note

Mönchengladbach Die Gladbach-Fans sind angefressen nach der Derby-Pleite gegen den 1. FC Köln. Entsprechend hart sind sie bei der Notenvergabe mit den Borussen ins Gericht gegangen. Das bekam besonders Matthias Ginter zu spüren.

Kurz berappelt und dann wieder stark nachgelassen – was einige noch aus Klassenarbeiten in ihren schwachen Fächern kennen dürften, ist bei Borussia Mönchengladbach seit Samstagabend Realität. Die Derby-Pleite gegen den 1. FC Köln hat nach einem kurzen Zehn-Punkte-Hoch für das nächste Tief in dieser Saison gesorgt.