Trotz Derby-Einsatz Marvin Friedrich und Borussia – Geschichte ohne Happy End?

Sicher wird sich Marvin Friedrich vor dem Derby am vergangenen Wochenende noch einmal an sein bis dato letztes Spiel gegen Köln erinnert haben. Beim 5:2-Heimsieg der vergangenen Saison hatte Friedrich die Borussen in Führung gebracht und war Teil der Elf gewesen, die Köln an jenem Tag keine Chance ließ. Nun, bei seinem zweiten Derby-Einsatz, war er auf der Seite der Verlierer, die sich von einem engagierten Gegner schnell den Schneid abkaufen ließ.