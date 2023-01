Borussias Innenverteidiger Friedrich startet auch in sein zweites Borussia-Jahr gegen Leverkusen

Ob das schon ein Fingerzeig des Trainers war, wer zum Wiederbeginn der Bundesliga die Gladbacher Innenverteidigung bilden wird? Im ersten Test gegen den VfB Oldenburg verteidigten in der zweiten Halbzeit Ko Itakura und Nico Elvedi gemeinsam, während vor der Pause Tony Jantschke und Marvin Friedrich ein Gespann bildeten. Gerade Letzterer dürfte sich auch Hoffnungen machen, am 22. Januar gegen Bayer Leverkusen von Beginn an dabei zu sein – so wie es vor gut einem Jahr bereits bei seinem Debüt im Gladbach-Trikot war.