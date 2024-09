Borussias Verteidiger Warum Friedrich in Gladbach keinen Schritt vorankommt

Mönchengladbach · Marvin Friedrich hatte im Endspurt der vergangenen Saison einen Stammplatz In Gerardo Seoanes Mannschaft, nun ist er in Borussias Innenverteidiger-Hierarchie wieder deutlich zurückgefallen. Woran das liegt – und warum keine Besserung seiner Lage in Sicht ist.

07.09.2024 , 17:20 Uhr

