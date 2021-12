Der Körper also zwang Stranzl in die Knie. Sein maßgeblicher Anteil an der Erfolgsgeschichte, die Borussia mit Stranzl geschrieben hat, bleibt unvergessen. In der Rückrunde 2010/11 stabilisierte der Zugang, den Eberl von Spartak Moskau an den Niederrhein gelotst hatte, die Abwehr dermaßen, dass es doch noch zum Klassenerhalt reichte.