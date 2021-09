Ex-Borusse zieht weiter : Marin fühlt sich in Budapest an seine spannendste Station erinnert

Marin fühlt sich in Budapest an seine spannendste Station erinnert

Budapest Seit Juli war er vereinslos gewesen, nun hat Marko Marin einen neuen Klub gefunden. In Ungarn geht seine Laufbahn weiter, die inzwischen buchstäblich eine Welt-Karriere ist. Was der 32-Jährige mit Ferencváros Budapest vor hat.

Marko Marins Karriere hätte auch schon vor seinem Wechsel zu Ferencváros Budapest genügend Stoff für ein eigenes Quiz geboten. Eine knifflige Frage: In wie vielen Ländern hat Borussias Eigengewächs, von 2005 bis 2009 im Verein, damit jetzt unter Vertrag gestanden? Die Antwort: Ungarn ist das zehnte, Ferencváros der zwölfte Verein.

Das Intermezzo bei Al-Ahli in Saudi-Arabien war im Juli zu Ende gegangen, seitdem war der Mittelfeldspieler vereinslos gewesen. Verhandlungen mit deutschen Klubs habe es nicht gegeben, verrät Marin im Interview mit „transfermarkt.de“, womit klar war: Es würde das nächste Abenteuer folgen. Doch Marin ist inzwischen 32 Jahre alt und zweifacher Vater. „Es musste in diesem Sommer sportlich passen, aber zusätzlich auch eine Stadt oder ein Umfeld sein, in dem wir uns alle als Familie wohlfühlen“, sagt er.