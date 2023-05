„Werde ich nie vergessen“ Thurams Liebeserklärung an den Klub und die Gladbach-Fans

Seine Zukunft wird nicht in Gladbach liegen, das hat er dem Klub längst mitgeteilt. Die Fans haben ihm das übel genommen, bei den letzten Heimspielen gab es Pfiffe, wenn sein Name bei der Mannschaftsaufstellung genannt wurde. Dennoch gab es nun eine Liebeserklärung des Franzosen in Richtung der Fans. Auf die Frage, an was er sich gern erinnert, antwortete Thuram: „Eigentlich an jedes Heimspiel, denn unsere Fans sind im positiven Sinne verrückt. Sie haben uns immer unterstützt – auch in den schwierigen Phasen, was nicht selbstverständlich ist.“