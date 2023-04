Torlos und verletzt Thurams doppelter Rückschlag bei Borussias Niederlage

Thuram zeigt sich in dieser Saison allerdings nicht so auskunftsfreudig, dass sich genau sagen ließe, inwiefern er den Traum überhaupt träumt, sich als bester Bundesliga-Torjäger zu verabschieden. Der Spieler mit den meisten Toren abzüglich Elfmetern ist er weiterhin. Der 14. Treffer der Saison gelang ihm gegen Union allerdings nicht. Thuram war bei einer der dürftigsten Offensivleistungen unter Trainer Daniel Farke sowohl Sinnbild als auch Hoffnungsschimmer. In der 71. Minute beendete er die 37-minütige Gladbacher Torschussflaute mit einem Kopfball, drei weitere folgten, nur einer davon aufs Tor. So häufte Thuram immerhin 0,48 der lediglich 0,63 Expected Goals an, die Borussia an diesem Abend produzierte.