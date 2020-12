Heimpleite gegen Hoffenheim : Rote Karte gegen Thuram war der „Genickbruch“ für Borussia

Marcus Thuram hat Borussia mit seiner Spuck-Attacke einen Bärendienst erwiesen. Trainer Marco Rose entschuldigte sich im Namen des Vereins bei der TSG Hoffenheim. Auch seine Spieler fanden deutliche Worte nach der Roten Karte und der 1:2-Pleite.

Den Jahresabschluss in der Bundesliga hat sich Borussia ganz anders vorgestellt. Es gab die erste Heimniederlage der Saison mit dem 1:2 gegen die TSG 1899 Hoffenheim – und dann sorgte Marcus Thuram auch noch für einen Eklat, als er den Hoffenheimer Stefan Posch anspuckte. Dafür sah er Rot beim Stand von 1:1, und im Anschluss kassierte sein Team noch das zweite Gegentor in Unterzahl. Damit endete das Bundesliga-Jahr, wie es begonnen hatte: mit einer Niederlage, damals war es das 0:2 auf Schalke, nun dieses unnötige 1:2 gegen Hoffenheim.

„Ich möchte mich für den Vorfall um die Rote Karte auch im Namen des Vereins entschuldigen. So etwas gehört nicht auf den Fußballplatz und ist weit über die Grenze hinausgegangen. Marcus ist grundsätzlich sehr wohlerzogenen Elternhaus und reflektiert. Heute sind ihm die Sicherungen durchgebrannt, nur so kann ich mir das ansatzweise erklären“, sagte Trainer Marco Rose . Das Tor zum 1:2 kurz vor dem Ende sei „möglicherweise dann Karma gewesen“.

Auch für Mittelfeldmann Christoph Kramer war das 1:1 durch Andrej Kramaric der erste Knackunkt des Spiels. „Wir kriegen ein Kontertor, das wir nicht fressen dürfen. Es ist sehr bitter und schade“, sagte Kramer. „Bis das Gegentor fällt, legen wir sie uns gut zurecht. Wir waren gerade auf dem Weg, das Spiel in den Griff zu bekommen. Aber das ist nach dem 1:1 verpufft, weil wir Hoffenheim nach dem 1:1 tiefer stehen konnte und wir nur noch mir zehn Mann gespielt haben“, sagte Kramer, der vor dem 1:0 Ihlas Bebou nicht an der Vorarbeit für Kramaric hindern konnte.

Kramer war beim 3:3 in Frankfurt selbst in den Verdacht geraten war, seinen Gegenspieler Sebastian Rode bespuckt zu haben, aber dann eindeutig freigesprochen worden. Bei Thuram gab es keine Zweifel an seiner Tat, das belegen die Fernsehbilder. „Bei mir war es ein Verdacht, jetzt ist es eine Tatsache. Meine Mutter hat mir schon früher immer als Kind gesagt: ‚Gewöhn’ dir das mit dem Spucken nicht an.’ In meiner Szene sieht es doof aus, ich war weit weg und es war keine Absicht. Heute ist es eine Aktion, da sind ihm die Sicherungen durchgebrannt, das darf natürlich niemals passieren“, sagte Kramer. „Ich weiß nicht, was vorher vorgefallen ist, aber man kann es einfach nicht entschuldigen.“