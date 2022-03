Top-Speed der Saison : Thuram mit neuem Bestwert - doch Borussia bleibt eher langsam

Mönchengladbach Nach Denis Zakarias Abgang war Breel Embolo der schnellste verbliebene Borussia-Profi. Am Samstag hat ihn Marcus Thuram abgelöst. Wo die Gladbacher in Sachen Geschwindigkeit im Liga-Vergleich stehen.

Dass Borussia in Denis Zakaria ihren „klarsten Sechser“ abgegeben hat, hat Trainer Adi Hütter zur Genüge deutlich gemacht. Was dabei etwas untergegangen ist: Zakaria war auch der schnellste Profi im Kader. Mit 35,62 km/h steht er immer noch auf dem elften Platz in der Saison-Rangliste der Bundesliga . Der schnellste der verbliebenen Borussen folgt ein Stück dahinter, trägt seit Samstag aber einen neuen Namen: Marcus Thuram hat mit einem 34,64-Stundenkilometer-Sprint gegen Hertha BSC einen neuen persönlichen Rekord aufgestellt und belegt im Liga-Vergleich den 44. Platz. Er verdrängte Breel Embolo von der teaminternen Spitze.

Borussia hat jedoch eine eher langsame Mannschaft, was den Top-Speed angeht. 89 Profis waren in dieser Saison bislang schneller als 34 km/h unterwegs, darunter nur zwei Gladbacher. Lediglich Arminia Bielefeld ist in diesem Kreis ebenfalls so schlecht vertreten. Zum Vergleich: Bayern München hat fünf Spieler unter den schnellsten 33 der Liga, Bayer Leverkusen sogar fünf unter den schnellsten 25. Fußballprofis mögen heutzutage immer noch in der Lage sein, ein Geschwindigkeits-Defizit mit gutem Stellungsspiel und guter Antizipation zu kompensieren, doch bleibt die Langsamkeit ein Makel.