Notencheck gegen Köln Borussias Fans im Derby von einem Profi besonders enttäuscht

Bei welchen Spielern herrschte Einigkeit? Der „Spieler des Spiels“ war Torwart Jonas Omlin, der mit einer fehlerfreien Leistung überzeugen konnte. Zwar musste er keine unhaltbaren Bälle entschärfen, aber vor allem in der ersten Hälfte mehrere Male sein Können zeigen. Von uns gab es eine glatte 2, was beinahe identisch mit der Note der Leser (1,96) ist. Noch weniger Abweichung gab es bei Jonas Hofmann. Der Nationalspieler, der im Hinspiel mit drei Vorlagen noch zu den Matchwinnern gehört hatte, blieb in der Offensive wirkungslos. Hofmann ist daher einer der Spieler, die von uns eine 5 (Leser: 5,01) bekommen haben. Etwas mehr überzeugen konnte Florian Neuhaus (RP-Note: 4; Leser: 4,05) auf der Zehnerposition.