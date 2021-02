Mit Borussia feierte er in der Saison 2020/21 sein Debüt in der Champions League. Inter Mailand, Schachtjor Donezk und Real Madrid mit dem großen Zinedine Zidane an der Seitenlinie hießen die Gruppengegner. Am 31. Oktober 2020 schaffte Rose mit Borussia ein Novum in der Bundesliga: RB Leipzig wurde erstmals besiegt (1:0). Drei Tage später folgte ein furioses 6:0 in der Champions League gegen Donezk.