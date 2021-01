Gladbach gegen den BVB : Zieht Rose an seiner Zukunft vorbei?

Marco Rose ist bei Borussia Dortmund im Gespräch. Er äußert sich nicht zu den Spekulationen. Der 44-Jährige bleibt sich in der Sache ebenso treu wie auch beim Saisonziel. Doch das Duell am Freitag bietet eine große Chance.

„Wir wollen diese Partie positiv und offensiv angehen. Wir haben im neuen Jahr zehn Punkte aus vier Spielen geholt, sind in einer guten Verfassung“, sagte Rose. Dass er, so sein Team seinen Willen zum Sieg aktiv in die Tat umsetzt, Borussia Dortmund durchaus ein Problem bereiten wird, ist der Randaspekt des Spiels. Gladbach, das jetzt mit 28 Punkten einen Zähler hinter dem BVB liegt, würde mit dem ersten Sieg nach zwölf Niederlagen am Stück an den Dortmundern vorbeiziehen. An Roses Zukunft?