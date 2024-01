Spekulationen um Wechsel Wie das Gerücht um eine Reus-Rückkehr nach Gladbach einzuordnen ist

Was die Planungen in der Offensive angeht, liegt der Fokus der Borussia-Verantwortlichen in den kommenden Monaten darauf, Leihspieler Jordan Siebatcheu (bislang fünf Tore in 13 Pflichtspielen) möglicherweise fest zu verpflichten, die Höhe der Kaufoption soll bei rund fünf Millionen Euro liegen. Die Tor-Hoffnungen ruhen zudem auf Tomas Cvancara, der seit seinem Wechsel nach Gladbach im vergangenen Sommer aufgrund zahlreicher kleinerer Verletzungen noch nicht in einen regelmäßigen Spiel- und Trainingsrhythmus gekommen ist.