Beim 5:0 gegen Ungarn Was ter Stegens Debüt als Nummer eins des DFB besonders machte

Die neuen Würdenträger des deutschen Fußballs, Kapitän Joshua Kimmich und Torwart Nummer eins Marc-André ter Stegen, waren spürbar zufrieden mit ihren Debüts in der jeweiligen Funktion. Nach getaner Arbeit, die dem DFB-Ensemble ein 5:0 im Nations-League-Spiel gegen überforderte Ungarn einbrachte, waren sie entspannt und dauerlächelnd unterwegs in der futuristisch hergerichteten Interviewzone des Düsseldorfer Stadions. Mit dem Wissen, dass es ein guter Start war in die neue Verantwortung.