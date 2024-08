Vertrag bis 2029 Koné wechselt zur AS Rom – 20 Millionen plus Boni für Gladbach

Mönchengladbach · Der AC Mailand oder die AS Rom – das waren die Optionen für den Verkauf von Manu Koné. Am Ende wurde es die Roma. Das bestätigte Borussia Mönchengladbach am späten Freitagabend. Koné ist nun der viertteuerste Verkauf der Vereinsgeschichte.

31.08.2024 , 04:07 Uhr