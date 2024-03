Franzose fällt „in den nächsten Wochen“ aus Was Konés Verletzung für Gladbach bedeutet

Borussia muss in den kommenden Wochen auf Mittelfeldspieler Manu Koné verzichten. Der Franzose hat sich beim Spiel der U23 seines Landes gegen die USA einen Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel zugezogen. Eine genaue Ausfallzeit wird von den Gladbachern nicht vorausgesagt. Je nach Schwere der Verletzung könnte Koné in dieser Saison, die in sieben Wochen endet, sogar gar nicht mehr in der Startelf auftauchen. So mancher Muskelfaserriss hat sich schon als sehr hartnäckig herausgestellt.