Vertragsverlängerung Borussia hat ihre Option bei Manu Koné schon gezogen

Dort ist Koné mit einem geschätzten Marktwert von 40 Millionen Euro Gladbachs wertvollster Spieler und derjenige, der bei einem Verkauf wohl das meiste Geld in die Kasse spülen würde. Aufgrund seiner im Juni erlittenen Knieverletzung stand der Franzose in dieser Saison erst 106 Minuten auf dem Platz. Umso wichtiger war für den 22-Jährigen das Testspiel gegen St. Truiden in der vergangenen Woche, in dem Koné durchspielte und beim 4:1 mit einem sehenswerten Fernschusstor auf sich aufmerksam machte.