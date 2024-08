Transfer rückt auf die Tagesordnung Konés Traum von Gold platzt in der Verlängerung

Jeder Versuch war ein Signal: Da geht noch etwas! Erst traf Manu Koné beim Stand von 1:3 per Kopf die Latte, dann scheiterte er am Torwart, und als der Anschlusstreffer zum 2:3 bereits gefallen war, zielte der 23-Jährige knapp vorbei. Es gab nach dem 3:3 in der Nachspielzeit tatsächlich die Verlängerung im olympischen Fußball-Finale – deren Erreichen Koné für Frankreich mit erzwang, weil er nicht locker ließ.