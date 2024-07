Sieg im ersten Test vor Olympia Bei Borussia hat das Zittern um Manu Koné begonnen

Seit seinem Wechsel vom FC Toulouse nach Gladbach vor drei Jahren war Koné in der Saisonvorbereitung stets verletzt. 2021 fiel er mit einer Innenbandverletzung über zwei Monate aus, ein Jahr später verpasste er ebenfalls nahezu die komplette Vorbereitung, im vergangenen Jahr zog er sich bei der U21-EM eine Knieverletzung zu. Ein Testspiel im Sommer hat Koné im Gladbach-Trikot noch nie absolviert. Das könnte auch in diesem Jahr so sein, das Olympia-Finale findet am 9. August im Pariser Prinzenpark statt - einen Tag später steigt Borussias finaler Test gegen RC Straßburg.