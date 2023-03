Begehrtes Juwel Wettbieten um Gladbachs Manu Koné zeichnet sich ab

Neben Paris seien auch noch Manchester United und der FC Chelsea an Koné dran, in den vergangenen Monaten wurden auch schon der FC Liverpool und Newcastle United als Interessenten ins Spiel gebracht. Koné selbst hat sich in den vergangenen Tagen bezüglich eines Wechsels im Sommer wie folgt geäußert: „Im Moment bin ich in Gladbach. Ich kann gut mit den Gerüchten umgehen. Ich achte nicht auf alles, was gesagt wird. Es sind eher meine Freunde, die mir die Artikel schicken. Es macht sie stolz, dass mein Name mit großen Vereinen in Verbindung gebracht wird. Ich versuche aber, das auszublenden“, sagte Koné im Gespräch mit der Pariser Tageszeitung ‚Le Parisien‘.