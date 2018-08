Mannschaftsrat bei Borussia: Sommer ist Stindls neuer Stellvertreter

Mönchengladbach Bei Borussia verändern sich die Hierarchien ein kleines bisschen. Der sechsköpfige Mannschaftsrat hat zwei neue Mitglieder.

Ganz an der Spitze ändert sich nichts: Hier ernannte Trainer Dieter Hecking erneut Lars Stindl zum Mannschaftskapitän, der diese Position in der dritten Saison in Folge einnimmt. In Torwart Yann Sommer, ebenfalls vom Trainer bestimmt, hat Stindl einen neuen Stellvertreter.