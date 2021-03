Yann Sommer (Torwart Borussia): „Sie waren zweimal klar die bessere Mannschaft, wir sind verdient raus. Wenn wir gegen so eine Mannschaft was reißen wollen, müssen wir auf einem Top-Level sein. Das sind wir im Moment halt einfach nicht. Zwei, drei gute Möglichkeiten hatten wir definitiv. Solche Gegner geben dir nicht viele Räume. Und wenn du sie hast, musst du sie nutzen. Das ist uns in beiden Spielen nicht gelungen.“