Erneut verletzt Mamadou Doucourés Zeit bei Borussia endet, wie sie begann

Im Sommer endet Doucourés Vertrag bei Borussia rund einen Monat nach seinem 26. Geburtstag. Als er an den Niederrhein kam, war er gerade volljährig geworden, acht Jahre später ist der Traum vom Profifußball längst geplatzt, dauerhaft höhere Belastungen verkraftet Doucourés Körper partout nicht. Über 1850 Reha-Tage sind mittlerweile bei ihm zusammengekommen, vier Muskelbündelrisse hat er in den vergangenen Jahren erlitten – und darüber hinaus, so wie auch aktuell, immer wieder mit kleinen und größeren muskulären Problemen zu kämpfen. 2021 kam ein Achillessehnenriss hinzu, zwischendurch fehlte er aufgrund von Knieproblemen. Gespielt hat Doucouré in all der Zeit 1518 Pflichtspielminuten im Herrenfußball.