Borussias U23 siegt im ersten Test Walde und Doucouré mit Comeback – Telalovic trifft doppelt

Walde hatte aufgrund einer Meniskusverletzung in der ersten Saisonhälfte nur ein Spiel für die U19 absolvieren können, Doucouré hatte sich nach sechs Einsätzen für die U23 im September eine Kapselverletzung im Knie zugezogen. Für Walde, der kürzlich an seinem 18. Geburtstag einen Profivertrag unterschreiben durfte, geht es nun darum, schnellstmöglich wieder viel Spielpraxis zu bekommen, in welcher Mannschaft auch immer. Bei Doucouré geht es weiterhin darum, dass sein Körper den Belastungen des Leistungssports standhält – zu oft war in den vergangenen sechseinhalb Jahren das Gegenteil der Fall.