Bei Doucouré-Comeback Borussias U23 verliert mit fünf Profis im Team erneut

„Letztlich waren wir in der Offensive technisch zu unsauber und in der Entscheidungsfindung nicht so konsequent wie der Gegner“, resümierte Polanski. In der Anfangsphase hatten Jacob Italiano und Ranos erste Chancen, ehe die Partie mehr und mehr in der Gladbacher Hälfte stattfand. Ryan Naderi hatte nach einem Konter in der 35. Minute die größte Gladbacher Chance der ersten Hälfte, scheiterte aber am gegnerischen Torwart. Daraufhin erzielte Emmanuel Gyamfi kurz vor der Halbzeit die Führung für Königsblau.