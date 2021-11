Tickets

Sowohl über Borussia als auch über Mainz 05 sind noch Tickets im freien Verkauf zu haben. In der Mewa-Arena in Mainz gilt eine 2G-Regel. Besucher müssen den Nachweis erbringen, dass sie vollständig geimpft oder genesen sind. In einzelnen Blöcken (E, F und G) gilt die 3G-Regel. Der negative Coronatest darf bei Anpfiff maximal 24 Stunden alt sein. Selbsttests sind nicht zugelassen.