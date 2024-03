„Bringt vieles mit“ Borussia-Talent Ullrich ist als Pendler gefragt

Neben Jonas Omlin gab es am vergangenen Donnerstag im Testspiel gegen die KAS Eupen (2:0) einen zweiten Borussia-Profi, für den der Einsatz ein besonderer war. Lukas Ullrich durfte nach seiner Schulterverletzung und der rund dreimonatigen Ausfallzeit erstmals wieder in einem Spiel der Lizenzmannschaft auflaufen, sein Comeback hatte er bereits im Februar in der U23 gegeben.