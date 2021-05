Theoretisch hätte Favre also durchapplaudieren können. Zwar war in der Europa League, diesmal beim FC Sevilla, wieder in der Zwischenrunde Schluss und im Pokal gab es das enttäuschende Viertelfinal-Aus bei Drittligist Arminia Bielefeld. Mit neun Siegen, zwei Unentschieden und keiner Niederlage stürmte die Borussia bereits am 33. Spieltag in die Champions League.